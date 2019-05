Ubriaco senza patente e sull’auto rubata… arrestato. Incredibile performance di un rumeno residente a Trino.

Ubriaco senza patente e sull’auto rubata… arrestato

I Carabinieri della Radiomobile di Vercelli hanno arrestato I.R., 35enne di origine rumena, residente a Trino, perché ritenuto responsabile di furto aggravato, danneggiamento, nonché per guida senza patente ed in stato di ebbrezza alcolica. L’episodio è accaduto venerdì sera, 24 maggio 2019, poco dopo le 23.00. Lungo il tratto della statale 455 compreso fra Trino e Vercelli, quando l’attenzione di un Carabiniere in forza al Comando Provinciale, libero dal servizio ed alla guida della propria vettura con a bordo i suoi famigliari, è stata attirata dal comportamento a dir poco anomalo di una Fiat Grande Punto con un uomo alla guida. L’auto aveva impegnato una rotatoria “sobbalzando” stranamente e disegnando una traiettoria improbabile mentre la percorreva.

Il Carabiniere fuori servizio

Il militare, pensando che l’automobilista potesse avere dei problemi, magari anche di salute, ha invertito la marcia cercando di raggiungerlo. Giunto alle sue spalle, ha constatato che effettivamente la condotta di guida non era per nulla lineare, anzi, la Punto zigzagava pericolosamente sulla strada procedendo in direzione del capoluogo. Il militare, allora, non potendo intervenire direttamente perché sempre con i propri famigliari a bordo, ha contattato la Centrale Operativa e richiesto l’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile, sempre seguendo l’automobilista a distanza ravvicinata e riferendone il tragitto percorso ed il comportamento, che cominciava a risultare allarmante, anche in considerazione che ormai era giunto in città. La Punto ha anche urtato e danneggiato due vetture in sosta lungo il marciapiedi, proprio pochi secondi prima di essere bloccata da un equipaggio della Radiomobile.

In grave stato di alterazione

L’uomo è subito parso ai militari in stato di grave alterazione dall’abuso di alcol e sottoposto al test etilometrico, che ha dato un risultato inequivoco: il tasso di alcol nel suo organismo è risultato di ben quatto volte superiore a quello consentito per legge. L’uomo è stato quindi condotto in Caserma per ulteriori accertamenti. Il “bello”, però, doveva ancora arrivare. Gli accertamenti, infatti, hanno permesso di verificare che il 35enne si era messo alla guida senza patente, mai conseguita, ma anche che l’auto non era la sua ma di una conoscente. Per quanto il rumeno avesse cercato di giustificare il possesso della Punto riferendo che un’amica gliela aveva prestata, è invece emerso che l’auto l’aveva rubata quella stessa sera alla conoscente, sottraendole le chiavi di nascosto mentre entrambi si trovavano insieme ad altri comuni amici a cena.

Arrestato

Il 35enne, prese le chiavi dell’auto di nascosto dalla proprietaria, si sarebbe poi allontanato, e dopo aver preso l’auto si era diretto a Vercelli. La proprietaria, pertanto, non ha esitato a smentirlo ed a formalizzare la denuncia di furto.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.