Ucciso a due anni a suon di botte: oggi il funerale del piccolo Leonardo Russo con il vescovo di Novara. La madre si dichiara innocente, il compagno non risponde ai giudici.

Ucciso a due anni a suon di botte: oggi il funerale con il vescovo

Oggi Novara osserva una giornata di lutto cittadino. E’ il giorno dell’addio a Leonardo Russo, il bimbo di due anni morto a causa delle violenze ricevute quando era in casa con la madre Gaia Russo, 22 anni, e con il compagno di lei Nicolas Musi, 23 anni. A celebrare le eseque saà il vescovo, monsignor Franco Giulio Brambilla, alle 14 in cattedrale.

Ieri sera la fiaccolata in centro

Intanto ieri sera tantissima gente ha voluto partecipare a una fiaccolata in cui la città ha espresso il dolore per questa tragedia ma anche la voglia di giustizia. Madre e compagno sono entrambi accusadi di omicidio volontario pluiriaggravato, ma le loro posizioni potrebbero dividersi nel momento in cui si scoprisse com’è andata veramente. Lui si è avvalso della facoltà di non rispondere, lei si dichiara innocente.