Uomo di Varallo colpito in testa dall’albero che stava tagliando

E’ un 59enne di Varallo l’uomo che ne pomeriggio di ieri, venerdì 29 giugno, è stato travolto dal tronco di un albero che stava tagliando. L’incidente è avvenuto a Gattinara in un’azienda agricola in via Rovasenda. La dinamica è ancora al vaglio delle foze dell’ordine, ma quello che è certo è che l’uomo è stato colpito alla testa dall’albero, ed è stramazzato al suolo. Subito è stato fatto intervenire il 118: gli operatori lo hanno stabilizzato e poi portato con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Novara, dove è arrivato in codice rosso. Saranno decisive queste ore per capire l’evolversi della situazione.

Foto d’archivio