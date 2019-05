Zanna di elefante nel vano del motorino: sequestrata

Zanna di elefante nel vano portaoggetti sotto la sella del motorino: l’ha trovata la polizia a Biella, durante un controllo di routine.

Zanna di elefante

Sotto la sella del motorino aveva un manufatto che sembra ricavato da una zanna di elefante. A scoprirlo la polizia di Biella, che nei giorni scorsi ha fermato un 18enne per un controllo di routine. Lo riporta La Nuova Provincia di Biella. Gli agenti, quando il ragazzo ha sollevato la sella per mostrare i documenti del mezzo, hanno notato l’oggetto: si tratta apparentemente di una grossa zanna di elefante lavorata, della lunghezza di 28 centimetri.

La certificazione

Il ragazzo non aveva la certificazione richiesta per il possesso di questo tipo di oggetti. È stato denunciato per “detenzione di parte derivante da fauna selvatica in via d’estinzione”, mentre il manufatto è stato sequestrato. Dovrà essere analizzata per appurare se si tratta effettivamente di una vera zanna. Il ragazzo ha spiegato agli agenti di averla ricevuta dal nonno.

Il coltello

Il ragazzo, vicino alle chiavi, aveva anche un coltello multiuso della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Dovrà quindi rispondere anche di porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.