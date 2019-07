Alpàa mercoledì 17 luglio: i Negrita festeggiano i 25 anni | VIDEO

Alpàa mercoledì 17 luglio: i Negrita festeggiano i 25 anni. Questa sera in piazza Vittorio suonano gli autori di “Che rumore fa la felicità?”

Alpàa mercoledì 17 luglio: i Negrita festeggiano i 25 anni

I Negrita hanno scelto il palco di piazza Vittorio a Varallo per festeggiare il 25° anniversary tour. Sono venticinque anni infatti che la band porta il proprio particolare sound in Italia e non solo. L’appuntamento è fissato per questa sera a partire dalle 21.30. La Teatrale Plus, questo il titolo del tour estivo, è la naturale evoluzione del round invernale “La Teatrale”. Sul palco di alcuni dei teatri all’aperto più suggestivi dello Stivale, la band alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime. In scaletta tutti i classici dei Negrita, con l’aggiunta di brani che difficilmente hanno eseguito dal vivo in passato, per uno show in continua evoluzione. Il tour segue l’uscita dell’album “I ragazzi stanno bene 1994-2019”, raccolta pensata proprio per il 25° che prende il titolo dal brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo: 32 brani che ripercorrono l’emozionante storia della band toscana più tre inediti: “I Ragazzi stanno bene”, “Andalusia” e “Adesso basta”.

Il programma della giornata

Parco D’Adda. Consueta serata in compagnia delle Pro loco della Valsesia: questa volta l’animazione musicale è a cura di Tequila.

Consueta serata in compagnia delle Pro loco della Valsesia: questa volta l’animazione musicale è a cura di Tequila. Museo della pesca. In occasione dell’Alpàa il museo della pesca a palazzo d’Adda oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 propone l’open day degli impianti ittiogenici nell’allevamento e incubatoio della Società valsesiana pescatori sportivi di Locarno.

In occasione dell’Alpàa il museo della pesca a palazzo d’Adda oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 propone l’open day degli impianti ittiogenici nell’allevamento e incubatoio della Società valsesiana pescatori sportivi di Locarno. Palazzo D’Adda. A Palazzo d’Adda la mostra di Guillame Delzanno: Bakemono presenta più di 50 opere tra ritratti e illustrazioni in cui fonde elementi ispirati a epoche e culture diverse, dal rinascimento italiano al folklore giapponese

A Palazzo d’Adda la mostra di Guillame Delzanno: Bakemono presenta più di 50 opere tra ritratti e illustrazioni in cui fonde elementi ispirati a epoche e culture diverse, dal rinascimento italiano al folklore giapponese Piazza del gusto. Doppio appuntamento mercoledì 17 luglio alla piazza del gusto. L’agriturismo L’Antico sapore di Boca che proporrà gnocchetti di patate ai tre profumi con pesto di zucchine verdi su fonduta al Mottarone e l’agriturismo La Burla di Guardabosone con spiedino di frisceu della Burla con tortino di melanzane, coulis di pomodoro e spuma di mozzarella di bufala.

Doppio appuntamento mercoledì 17 luglio alla piazza del gusto. L’agriturismo L’Antico sapore di Boca che proporrà gnocchetti di patate ai tre profumi con pesto di zucchine verdi su fonduta al Mottarone e l’agriturismo La Burla di Guardabosone con spiedino di frisceu della Burla con tortino di melanzane, coulis di pomodoro e spuma di mozzarella di bufala. Palazzo dei Musei. Nella rassegna “Musica in cortile” alle 18.30 a Palazzo dei musei concerto del duo “Pot-pourri” di chitarre.

Nella rassegna “Musica in cortile” alle 18.30 a Palazzo dei musei concerto del duo “Pot-pourri” di chitarre. Sacro Monte. All’interno dell’oratorio annesso al Santo Sepolcro resta allestita la mostra “Carlo Maria Re (1955-2015). Uno sguardo al cielo. Visioni di un pittore”. La rassegna sarà visitabile per tutta la durata dell’Alpàa, fino a domenica 21 luglio.

All’interno dell’oratorio annesso al Santo Sepolcro resta allestita la mostra “Carlo Maria Re (1955-2015). Uno sguardo al cielo. Visioni di un pittore”. La rassegna sarà visitabile per tutta la durata dell’Alpàa, fino a domenica 21 luglio. Piazza Racchetti. In piazza Racchetti nell’ambito dell’appuntamento “La Valmastallone” mercoledì 17 luglio sarà proposto “Cammin-scoprendo”: proposte di sentieri e percorsi alla scoperta di angoli suggestivi, forse poco conosciuti, della Valmastallone.

In piazza Racchetti nell’ambito dell’appuntamento “La Valmastallone” mercoledì 17 luglio sarà proposto “Cammin-scoprendo”: proposte di sentieri e percorsi alla scoperta di angoli suggestivi, forse poco conosciuti, della Valmastallone. Varallo beach. Alla spiaggetta sotto ponte Antonini per tutta la settimana di Alpàa, dalle 14 alle 15 distribuzione gratuita di 300 kit “Chicco” per giocare sulla sabbia.

Alla spiaggetta sotto ponte Antonini per tutta la settimana di Alpàa, dalle 14 alle 15 distribuzione gratuita di 300 kit “Chicco” per giocare sulla sabbia. Visite guidate. Appuntamento interessante con le guide di Itinerantes: oggi alle 21 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie incontro intitolato “Figuras scandalosas” dedicata al Giudizio Universale del maestro Gaudenzio Ferrari. Presentazione di don Damiano Pomi, narrazioni di Alice Salvoldi accompagnate al pianoforte da Mattia Zanetti.

Appuntamento interessante con le guide di Itinerantes: oggi alle 21 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie incontro intitolato “Figuras scandalosas” dedicata al Giudizio Universale del maestro Gaudenzio Ferrari. Presentazione di don Damiano Pomi, narrazioni di Alice Salvoldi accompagnate al pianoforte da Mattia Zanetti. Biblioteca. Prosegue la rassegna dedicata alla Croce rossa e intitolata “Una storia da amare”, con cimeli, documenti e giornali d’epoca.

Tutti i giorni all’Alpàa