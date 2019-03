Campertogno ospita le Giornate del Fai: attesi migliaia di visitatori. Nel fine settimana ci saranno molteplici attività nel Comune montano.

A Rio Pichera apre le porte la moderna azienda zootecnica di Sergio Giacomino, in cui si allevano le “pezzate rosse”, presidiata dagli studenti dell’istituto agrario Bonfantini di Romagnano Sesia.

In centro paese l’attenzione sarà focalizzata sulla chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore Apostolo, che ospiterà una mostra di paramenti sacri: i visitatori saranno accompagnati dagli studenti dell’Istituto superiore “Ferrari” di Borgosesia, mentre il museo parrocchiale di Campertogno e l’oratorio di Santa Marta saranno presentati dai “Giovani Ciceroni” dell’istituto superiore D’Adda di Varallo, ai quali è stato affidato anche l’oratorio di Santa Maria delle Grazie, con il complesso ligneo di Giovanni D’Enrico.

La lavorazione del legno

In località Baraggia la Segheria Giordano di Roberto Giordano sarà mostrata in piena attività con tutte le fasi della lavorazione del legno, a partire dalla pianta intera, illustrate dai Giovani Ciceroni dell’istituto tecnico per Geometri Mercurino Arborio di Gattinara. Gli studenti del liceo scienze applicate Mercurino Arborio di Gattinara saranno presenti a Rusa, una tra le frazioni più belle di Campertogno. In frazione Otra verrà aperto il piccolo oratorio dedicato alla Santissima Trinità, arricchito dagli affreschi attribuiti ai Cavallazzi, illustrati dagli allievi dell’Istituto Superiore D’Adda.