Jeepers meeting a Maggiora, la carica dei 691

Jeepers meeting a Maggiora, una invasione di 691 concorrenti che si sono dati appuntamento a Maggiora Offroad Arena, un evento ormai tradizionale.

Jeepers meeting a Maggiora

Il tema 2019 era, in occasione del 50° anniversario dello storico concerto, Woodstock e la cultura hippie; e sono stati realmente 4 giorni, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, di pace, amore e… Jeep, cui aggiungere un caldo africano che non ha minimamente intaccato la voglia di divertirsi e di fare festa dei Jeepers provenienti da mezza Europa.

Francia, Svizzera e Germania, oltre ovviamente all’Italia, sono state le nazioni più rappresentate, ma non è mancato anche qualche appassionato che è arrivato dalla lontana Russia per godersi questi quattro giorni di festa.

Grande successo hanno riscosso i Moon Trails, una delle novità del 2019, che ha portato molti appassionati a percorrere alcuni dei tracciati che hanno fatto la storia del fuoristrada e della Jeep in Italia.