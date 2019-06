Magna Charta torna in Inghilterra, boom di visitatori a Vercelli

Magna Charta domani torna in Inghilterra dopo essere stata ospitata a Vercelli.

Magna Charta, boom di numeri

La mostra in ARCA, che ha totalizzato più di 20.000 visitatori, si concluderà domenica 9 giugno (sempre con orario continuato 10-20) e i priori della Cattedrale di Hereford stanno per lasciare il suolo britannico per venire a recuperarla. Chris Pullin e Glyn Morgan giungeranno oggi a Vercelli e ripartiranno lunedì con la Charta, che tanto interesse ha suscitato nei Vercellesi e nei numerosissimi turisti.

La copia sarà posta in Sant’Andrea

Resterà tuttavia in città una copia dello storico documento, in quanto proprio la Cattedrale di Hereford, visti gli ottimi rapporti imbastiti con l’Amministrazione, ha fatto alla Città dono della riproduzione che verrà conservata, come in Sant’Andrea rendendo in tal modo ancor più significative le celebrazioni degli 800 anni della fondazione da cui tutto è partito.