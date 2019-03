Piergiorgio Odifreddi al Festival dell’eresia di Valdilana. Il matematico, saggista e accademico piemontese, sarà tra i protagonisti della manifestazione proposta a Trivero dal 28 al 30 marzo tra il teatro Giletti, la Fabbrica della ruota e la chiesa di Matrice.

Come la scorsa edizione, anche quest’anno numerosi saranno gli ospiti celebri che interverranno al Festival. E Odifreddi sarà uno di questi. Il tema di questa edizione è proprio l’approfondimento del rapporto tra eresia e scienza. Il matematico nel suo primo libro “Il Vangelo secondo la scienza” ha proposto una visione secondo la quale la scienza, la matematica e la logica affrontano, riformulano, e a volte risolvono, problematiche che storicamente sono state considerate di pertinenza della religione. Nel suo libro più noto “Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)” ha proposto invece una lettura del Pentateuco e del Nuovo Testamento da un punto di vista razionalista indicandone a suo giudizio le incongruenze e gli anacronismi. Nell’ambito del programma del festival infine ci sarà anche spazio per la musica con un omaggio a Fabrizio De Andrè con “La buona novella e altre canzoni”