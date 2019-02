Santuario Cavallero diventa “luogo del cuore” del Fai

Santuario Cavallero diventa “luogo del cuore” del Fondo per l’ambinete: in cassifica nazionale è al posto numero 183.

Santuario Cavallero è adesso “luogo del cuore”

La classifica pubblicata dal Fai sancisce ciò che era ormai dato per certo: grazie ai 2.664 voti, il santuario del Cavallero di Coggiola entra ufficialmente nei “luoghi del cuore” del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano. La classifca della nuova edizione è stata ufficializzata in questi giorni: il luogo di culto coggiolese è al posto numero 183 a livello nazionale. Il tutto grazie alle firme e alle adesioni raccolte in autunno da numerosi coggiolesi, prima fra tutte Debora Carluccio, che vive in una casa a pochi metri dal complesso mariano.

Canale di accesso ai finanziamenti

L’inserimento nella graduatoria permetterà l’accesso a nuovi finanziamenti finalizzati alla manutenzione e al rilancio del sito. Un passo importante per la Valsessera che crede nel turismo e nelle bellezze del suo territorio. Tra l’altro, la zona lungo il torrente è anche meta di turisti estivi che vogliono un po’ di frescura: e non mancano le acque salutari.