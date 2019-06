Schiuma-party alla festa di Pratrivero: boom di ragazzini | VIDEO E FOTO

Schiuma-party alla festa di Pratrivero: tantissimi ragazzini a divertirsi, ma tutto lo scorso fine settimana è stato ricco di attrattive.

Schiuma-party alla festa di Pratrivero, assieme ad automodelli e buona cucina



Tanta gente lo scorso weekend alla festa “Al Prè”, appuntamento di inizio estate ormai tradizionale per la frazione Pratrivero. Come di consueto, in cabina di regia c’era il nuovo Comitato festeggiamenti, aiutato dai volontari del paese. Tra le varie attrattive, da segnalare lo schiuma-party che ha tenuto banco nella serata di venerdì, con decine e decine di ragazzi e di giovani a divertirsi nel piazzale trasformato in una vasca piena di schiuma artificiale creata dall’apposito macchinario.

Apprezzata la cena in stile spagnolo con menù a base di paella, sangria e crema catalana. A completare l’offerta gastronomica durante la manifestazione c’era poi la possibilità, venerdì e ieri sera, della pizza preparata sul posto con forno a legna. Per il resto, le attrattive non sono mancate, a partire dal raduno di apecar, moto e auto tuning, oltre ad altri spettacoli.