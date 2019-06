Brandamour, presentato il concordato preventivo con riserva

Brandamour, l’azienda ha presentato concordato preventivo con riserva.

Brandamour, la crisi prosegue

La crisi dell’azienda prosegue. E’ stata presenta la documentazione in tribunale a Biella nei giorni scorsi per richiedere il concordato preventivo con riserva. A questo punto bisogna capire come si potrà sviluppare il discorso, i sindacati incontreranno a breve i lavoratori per capire come muoversi. Di fatto l’azienda è ferma, non ci sono prospettive di ripartenza almeno al momento. E’ stata firmata la cassa integrazione straordinaria, ma di fatto i soldi arriveranno soltanto dopo l’estate. Sono 102 le persone coinvolte rimaste senza lavoro, alcune nel frattempo hanno trovato una ricollocazione.