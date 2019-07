Ermenegildo Zegna “assume” il genio degli store Apple: Ron Johnson entra a far parte del consiglio di amministrazione della holding.

Prima di andarsene nel 2012, Ron Johnson aveva aperto circa 400 punti vendita al dettaglio del marchio Apple. Poi ha preso la guida di una società che gestisce le vendite on line per decine di aziende di livello internazionale. Adesso Johnson è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Ermenegildo Zegna holdign, il gruppo di origine triverese leader dell’abbigliamento maschile di fascia alta.

Secondo l’ad Gildo Zegna, Johnson potrà dare un impulso decisivo alla rete di vendita Zegna sia “vera” che sul web.