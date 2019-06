Studenti Valduggia progettano il logo della rubinetteria Barberi. Gli alunni hanno partecipato a un concorso di disegno promosso dalla ditta per rinnovare il proprio marchio identificativo: e al salone polivalente “Franchi” sono stati premiati per il lavoro svolto.

Studenti Valduggia progettano il logo della rubinetteria Barberi

Il concorso era finalizzato a far disegnare agli studenti il logo “Proud to B” che identifica la “Barberi rubinetterie”. «“Proud to B” è un gioco di parole – evidenziano i promotori dell’iniziativa – che deriva dalla pronuncia inglese del logo “B” di Barberi che, in lingua inglese, si traduce in “Essere”. E così “l’orgoglio di Essere Barberi” significa sentirsi parte del mondo Barberi, essere orgogliosi di far parte di questo gruppo: questo è il concetto alla base dello slogan che da qualche anno caratterizza le attività svolte con dipendenti, collaboratori e clienti».