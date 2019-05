Comunali nel Novarese: i sindaci già eletti

Comunali nel Novarese: nei paesi dove si è presentata alle elezioni una sola lista, è già possibile prevedere l’esito in base all’affluenza.

Comunali nel Novarese

Cavallirio, Maggiora, Prato Sesia e Sizzano: tra i Colli Novaresi e la Bassa Valsesia, sono diversi i comuni dove si è presentata alle elezioni amministrative una sola lista. In questi casi, l’elezione non è scontata, ma devono verificarsi due condizioni: un numero di votanti pari almeno alla metà degli aventi diritto e un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti. Solo gli scrutini, quindi, previsti in serata, potranno dare una risposta definitiva, ma di per sé il quorum è già un valido indicatore.

Cavallirio

A Cavallirio ha votato il 70,11% degli aventi diritto. Il quorum, dunque, è stato ampiamente raggiunto. È quindi estremamente probabile la conferma di Vito D’Aguanno, che ha già ricoperto la carica di sindaco negli ultimi cinque anni.

Maggiora

A Maggiora si è recato alle urne il 63,22% degli aventi diritto. Un dato in significativo calo rispetto all’ultima tornata, quando aveva votato il 71,08%, ma comunque sufficiente a garantire l’elezione del nuovo sindaco, Roberto Balzano, unico candidato con la lista “Insieme per Maggiora”.

Prato Sesia

Percentuali simili sono state registrate a Prato, dove l’affluenza ha toccato quota 63,93%. Anche in questo caso, quindi, è probabile l’elezione di Alberto Boraso, unico candidato e già vicesindaco nella precedente amministrazione.

Sizzano

A Sizzano si è presentato alle urne il 68,90% dei votanti. Anche qui si è registrato un netto calo rispetto alle ultime elezioni comunali, in cui l’affluenza era arrivata al 78,32%. Tuttavia, il quorum è stato ampiamente raggiunto per l’elezione del sindaco. L’unico candidato è Celsino Ponti, già sindaco negli ultimi cinque anni, con la lista civica “Insieme per Sizzano”.