Elezioni Europee, Lega primo partito in provincia di Vercelli

Elezioni Europee, Lega vince con il 44% in provincia di Vercelli.

Elezioni Europee, i dati

Alla chiusura dei scrutini di ieri notte in provincia di Vercelli il partito Lega Salvini Premier si afferma con 38.979 voti pari al 44,37% delle preferenze. Va detto che la Lega ha “presidiato” il Vercellese nell’ultima campagna elettorale con la presenza del Sottosegretario Giorgetti in visita in Valsesia e a Gattinara e il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a Vercelli.

La Lega è seguita da Partito Democratico staccato addirittura al 19.08%, Movimento Cinque Stelle al 10,63%, a seguire 10,16% Forza Italia, 6.38% Fratelli d’Italia, +Europa-Italia in Comune-Pde Italia 3.39%, Europa Verde 1.63%, La Sinistra 0.98%, Partito Comunista 0.97%, Partito Animalista 0.82%, Casapound 0.46%, Popolo della famiglia 0.31%, Partito Pirata 0.23%, Forza Nuova 0.19%, Autonomie per l’Europa 0.13%.