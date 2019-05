Elezioni Fobello: vittoria di Baingiu. In paese si erano presentate due liste.

Elezioni Fobello i risultati

È Anna Baingiu il sindaco di Fobello. La sua lista, “Insieme per Fobello”, ha vinto per tre voti: ha infatti ottenuto 68 preferenze, pari al 51,13%. Si è fermata invece a 65, pari al 48,87%, Stefania Tosi, che correva con la lista “Diamo valore a Fobello”. Su 209 elettori, hanno votato in 139, pari al 66,51% degli aventi diritto.