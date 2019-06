Elezioni Grignasco: appello di Borsoi per il ritorno del calcio

Elezioni Grignasco: Cristian Borsoi, candidato sindaco e ora consigliere di minoranza, si interessa al caso della squadra di calcio locale.

Elezioni Grignasco, la minoranza

Le elezioni amministrative, a Grignasco, hanno affidato la carica di sindaco a Katia Bui. Ma anche per gli altri candidati arriva il momento di mettersi al lavoro come consiglieri di minoranza: fra di loro anche Cristian Borsoi. «Il risultato che abbiamo raggiunto era ipotizzabile perché la gente non ci conosceva e poi c’è anche da dire che far cambiare Grignasco non è certo facile. In ogni caso, ci sentiamo di ringraziare tutti coloro che hanno voluto sostenerci – dichiara Borsoi -. Nel complesso siamo soddisfatti perché abbiamo fatto un buon lavoro nel corso delle settimane ed ora faremo un’opposizione costante».

Il calcio

L’imprenditore 38enne ha già pianificato alcune iniziative da portare avanti. «Primo impegno che abbiamo a cuore sarà relativo alla squadra di calcio del nostro paese che a breve incontreremo per capire come si potrà ripartire – prosegue Borsoi -. Inoltre promuoveremo delle iniziative come la giornata delle associazioni nel periodo di settembre e un appuntamento per i giovani».