Elezioni Grignasco: Borsoi è già partito con gli incontri. Dopo aver annunciato l’intenzione di voler scendere in campo per le prossime amministrative, l’imprenditore ha iniziato un “tour” elettorale.

Dopo essersi confrontato la settimana scorsa con gli abitanti di Ara e Carola, giovedì il grignaschese sarà all’agriturismo Ca’ del Martinett alle 20.30. «L’incontro ad Ara è andato molto bene – spiega Borsoi -. Abbiamo avuto un buon riscontro da parte della gente. Dalla serata sono emersi parecchi spunti». Prossimi appuntamenti saranno: 31 gennaio al Ritrovo degli artisti. «Abbiamo inoltre definito altre date – conclude il grignaschese -. Il prossimo 30 gennaio saremo in sala consiliare, nella ex biblioteca. Il 7 febbraio invece l’incontro per le frazioni Torchio e Sagliaschi saremo al Salmett. Gli appuntamenti daranno modo a tutti di conoscerci e di illustrare esigenze, miglioramenti o spunti per il territorio».