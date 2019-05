Lega Nord conquista il 41.93% alle Europee nel Biellese

Lega Nord conquista il 41.93% alle elezioni Europee in terra biellese.

Lega Nord conquista la vittoria

E’ netta l’affermazione di Lega Nord nel Biellese, così come già successo nel Vercellese per le elezioni Europee. Il partito del Carroccio arriva al 41.93% pari a 40.537 elettori. Tra l’altro proprio nell’ultima tornata elettorale Matteo Salvini aveva fatto tappa a Biella.

La Lega è seguita da Partito Democratico al 19.30%, Movimento Cinque Stelle al 11,22%, a seguire 9.42% Forza Italia, 7.69% Fratelli d’Italia, +Europa-Italia in Comune-Pde Italia 3.47%, Europa Verde 2.24%, La Sinistra 1.26%, Partito Animalista 0.90%, Partito Comunista 0.86%, Popolo della famiglia 0.43%, Casapound 0.38%, Paritto Pirata 0.28%, Popolari per l’Italia 0.26%, Autonomie per l’Europa 0.19%, Forza Nuova 0.18%.