Matteo Salvini sabato pomeriggio è atteso a Biella per le elezioni.

Matteo Salvini a Biella

Sabato alle 18.30 il vice premier Matteo Salvini sarà a Biella in occasione delle elezioni comunali. A invitarlo il gruppo della Lega, appuntamento in piazza Vittorio Veneto nei Giardini Zumaglini. Per il segretario della Lega è un incontro importante anche in vista delle elezioni regionali del Piemonte. Già due anni fa Salvini era venuto in visita a Biella.