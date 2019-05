Sergio Chiamparino rinuncia al seggio: l’annuncio su facebook. Decide anche di chiudere la propria pagina.

Sergio Chiamparino, sconfitto dal candidato del centrodestra Alberto Cirio alle Regionali del Piemonte, conferma la rinuncia al seggio già ipotizzata la sera stessa dello spoglio.

Il post

“La sconfitta è stata netta e pesante e la responsabilità è prima di tutto di chi ha guidato l’amministrazione e la battaglia elettorale. Confermo quindi la rinuncia al seggio che mi verrà assegnato in quanto candidato classificato al secondo posto, come segnale di assunzione piena di responsabilità, in modo da lasciare spazio ai nuovi eletti, senza condizionamenti del passato. Di conseguenza chiudo questo spazio pubblico di confronto, ringraziando ancora tutti coloro che mi sono stati vicini in questi ormai tanti anni di impegno pubblico per Torino ed il Piemonte”.