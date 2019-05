Voto Valdilana: in controtendenza Valle Mosso che premia Alessio Maggia. Qui il centrosinistra è stato bocciato dagli elettori.

Valle Mosso è sempre stata considerata una roccaforte storica del centrosinistra. Ma questa volta è stata invece l’unica zona del nuovo Comune di Valdilana che ha voltato le spalle alla lista di centrosinistra. In tutti e tre i seggi centrali del paese (escluso quindi Crocemosso) la vittoria è infatti andata ad Alessio Maggia, a capo di una lista civica maggiormente orientata verso Lega e centrodestra: in totale, 578 le preferenze andate a “Cambiamento per Valdilana” contro 467 di “Valdilana insieme”.

Plebiscito Carli in tutto il resto del territorio

Per il resto, la lista di Mario Carli ha vinto in tutti gli altri seggi. Un vero plebiscito soprattutto nel seggio numero 5, quello in cui vovatano gli abitanti del suo paese, Pratrivero: 293 voti contro 196. Alla fine il centosinistra ha prevalso per circa 240 voti: 3134 contro 2896 .