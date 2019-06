Lavori in posta a Varallo, arriva l’ufficio mobile

Lavori in posta a Varallo e arriva l’ufficio mobile.

A partire da oggi i varallesi potranno rivolgersi all’ufficio mobile per i servizi postali posto prorpio di fronte all’ufficio di piaza Vittorio che sarà interessato da una serie di lavori di ammodernamento. La struttura sarà interessata da lavori di miglioramento degli standard di accoglienza e di sicurezza degli ambienti, secondo il modello previsto da Poste Italiane. Per garantire la continuità dei servizi ai cittadini, per tutto il periodo di esecuzionedei lavori, Poste Italiane ha predisposto un Ufficio Postale Mobile. Gli orari sono gli stessi: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35. Presso l’Ufficio Postale Mobile sarà disponibile anche il ritiro della corrispondenzanon consegnata per assenza del destinatario.L’ufficio postale di Varallo Sesia tornerà disponibile, secondo i consueti orari, a partire da venerdì 28 giugno.