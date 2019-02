Quarona investe 50mila euro per sistemare le strade. L’amministrazione comunale sta definendo come impiegare le risorse messe a disposizione da un finanziamento statale. Tutto dovrà essere fatto in tempi abbastanza rapidi, con avvio dei lavori entro la metà di maggio.

«A Quarona sono stati riconosciuti cinquantamila euro che abbiamo scelto di impiegare per sistemare alcune strade del paese – spiega il sindaco Sergio Svizzero -. Stiamo valutando quali tratti inserire nel progetto, seguendo due orientamenti: da un lato saranno asfaltate alcune strade in zone periferiche del capoluogo che sono ancora sterrate nonostante portino ad alcuni nuclei residenziali, dall’altro si andrà a garantire una maggiore sicurezza sulle strade per le frazioni, penso quelle per Valmaggiore e per il Fei, con la posa o la sostituzione di guard rail e il rinnovo della segnaletica orizzontale».