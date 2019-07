Claudio Biella campione regionale di mountain bike

Claudio Biella campione regionale, confermandosi il migliore della sua specialità.

Claudio Biella campione regionale

Titolo piemontese per Claudio Biella. Il portacolori del Velo Club Valsesia si è laureato campione regionale Acsi di mountain bike, vincendo il Giro di Ago, che si è disputato domenica 30 giugno a Pravostino. Ha messo in fila tutti i suoi avversari nella categoria SuperGentlemen A confermandosi il migliore della sua specialità in una stagione ricca di trionfi, ottenuti su terreni diversi, a iniziare dal ciclocross.

