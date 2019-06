Rally della Lana, tutto pronto per la nuova edizione

Rally della Lana apre le iscrizioni e fa scattare il countdown verso il via di uno degli eventi rallystici italiani di maggiore prestigio.

Rally della Lana in arrivo

Il menu sportivo del primo fine settimana di luglo prevede sette prove speciali per complessivi 72,85 km di tratti cronometrati su un percorso di 223,67 km., con il fascino della salita ad Oropa il sabato sera alla luce dei fari, e gli altri sei tratti cronometrati la domenica alla luce del sole. E alla fine il vincitore potrà avere l’onore e l’orgoglio di aggiungere il suo nome ad un Albo d’Oro stellare che comprende fra gli altri un campione del mondo (Miki Biasion), addirittura otto campioni d’Italia assoluti (“Tony”, Adartico Vudafieri, Andrea Aghini, Piero Longhi, Franco Cunico, Renato Travaglia, Andrea Dallavilla e Dario Cerrato – recordman del Lana con 6 vittorie), l’idolo di casa e vincitore anche del Rally di Montecarlo, Piero Liatti e l’indimenticabile Attilio Bettega.

Il menu di contorno – in continuo arricchimento – sarà altrettanto attraente: per tutta la durata dell’evento il centro di Biella vivrà nel segno dei rally con il Rally Village in Piazza Duomo e con l’esposizione Rally Lana Legend delle vetture da rally più straordinarie insieme alla clamorosa Hyundai i30 N TCR campione del mondo 2018 sia squadre che piloti, con Gabriele Tarquini e il piemontese BRC Racing Team. Ed ancora la 2^ edizione dell’apprezzato Rally Party, sempre in Piazza Duomo il sabato sera.

Gli appuntamenti principali del rally: Consegna roadbook: sabato 6 luglio dalle 9 alle 11 al Bonjour Cafè Via Amendola 4/B Biella Ricognizioni autorizzate: sabato 6 luglio dalle 9,30 alle 24,00 – venerdì 12 luglio dalle 11,30 alle 19.00 Verifiche sportive: sabato 13 luglio al Relais Santo Stefano di Sandigliano Rally Village e Rally Lana Legend: sabato 13 e domenica 14 luglio in Piazza Duomo Partenza-evento: sabato 13 luglio dalle ore 21.31 in Piazza Battistero Biella Rally Party: sabato 13 luglio dalle ore 21.31 in Piazza Duomo Biella Parco chiuso: Sabato 13 luglio dalle ore 23.32 presso Centro Commerciale I Giardini Arrivo finale: domenica 14 luglio dalle ore 16.36 in Piazza Battistero Biella.