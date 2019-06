Valsesia Basket, un appello per la prossima stagione

Valsesia Basket organizza una riunione per salutare l’annata sportiva 2018/2019.

Valsesia Basket e l’incontro

Ma l’incontro servirà anche per fare alcune considerazioni sul futuro della società e sulla sua crescita sportiva ed organizzativa. Partecipare ad un campionato nazionale di serie B, mantenere gli obblighi organizzativi conseguenti, oltre alla gestione dell’attività giovanile, sono compiti molto importanti, impegnativi ma anche gratificanti. Spiegano dalla società: “Fino ad ora gli impegni sono stati tutti onorati grazie all’apporto di tanti volontari ed appassionati, ma per fare un ulteriore passo avanti abbiamo bisogno di nuove collaborazioni e per questo vi chiediamo di partecipare a questa riunione che si svolgerà in due orari per permettere a tutti coloro che vogliono partecipare di essere presenti”. Venerdì 7 giugno al Pala Loro Piana di Borgosesia un primo incontro è fissato per le 18, un altro per le 21.