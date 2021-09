11 settembre: sono passati vent’anni dall’attacco alle Torri gemelle.

11 settembre 2001

L’11 settembre 2001 è diventata purtroppo una data storica. Sono passati 20 anni dall’attacco alle Torri gemelle di New York. Morirono 2977 persone, nella sola New York persero la vita, durante l’attacco al World Trade Center, in 2.753. Furono 184 quelle al Pentagono, 40 tra i passeggeri del volo 93. La più giovane tra i passeggeri dei voli dirottati dai terroristi fu Christine Hanson, che si era imbarcata a bordo del United Airlines Flight 175. Aveva due anni, stava andando per la prima volta a Disneyland.

Tutto il mondo accese la televisione o si attaccò a Internet per capire cosa stesse succedendo.