Il 2026 inizia con un risveglio ghiacciato: temperature in picchiata

Nel fine settimana giornate serene ma fredde in vista di un possibile ulteriore calo delle temperature tra lunedì e martedì prossimi. Nessuna perturbazione all’orizzonte in questo inizio 2026.

Le temperature in calo inaugurano il 2026

Così come era stato previsto da meteorologi, il nuovo anno si è aperto con un calo delle temperature massime e minime. All’alba di oggi, 1 gennaio, in montagna e nei fondovalli il termometro segnava pressoché ovunque temperature sotto lo zero, con formazione di ghiaccio lungo alcuni tratti di strada.

«L’aria artica – confermano dal Centro meteo Piemonte – è arrivata portando a un deciso tracollo delle temperature soprattutto sulle Alpi dove si sono persi anche più di 15 gradi rispetto alla giornata di domenica. Si segnalano i -16.6 a Sauze di Cesana (To), -13.1 a Cesana Thuras, -12.5°C a Pragelato (To), -11.9 a Bellino (Cn), -11.9°C a Ceresole Reale (To), -11.5°C Acceglio Collet (Cn), -10.8°C Bersezio (Cn)».

Le temperature in zona

In Valsesia, alla Capanna Margherita si è scesi a -20 gradi, a Rima -8, a Carcoforo -8,5, a Boccioleto -3,8, a Varallo -2,6 e via di seguito, con temperature sempre più vicine allo zero più che si scende in pianura. Termmetri sotto lo zero anche in tutta la Valsesia e a Valdilana.

Ulteriore calo tra lunedì e martedì

Il cielo sereno e uno spettro di temperature tra i -3 e i +7 dovrebbe mantenersi per tutto il fine settimana e anche nella giornata di lunedì. Tra martedì e mercoledì alcuni meteorologi prevedono un ulteriore calo delle minime, che potrebbero arrivare anche a -8 o -10 gradi. Si avrà conferma nei prossimi giorni.

