A Biella un centro nazionale contro i suicidi

L’Osservatorio Nazionale Suicidi lavora per creare un centro studi volto alla cura delle depressioni e la prevenzione del suicidio. Avrà sede a Biella. “Vogliamo creare un luogo dove la consapevolezza generi sensibilità e attenzione al fine di sviluppare strumenti che siano in grado di svolgere una funzione preventiva e terapeutica nel contrasto al fenomeno dei suicidi, creando una cultura della vita che sia responsabilità collettiva” dichiara Raffaele Abbattista, ideatore di Ons.

In Italia gli ultimi dati ISTAT disponibili sul suicidio risalgono al 2019. In questo anno i suicidi sono stati 3.680 con un’incidenza di vittime maggiore al Nord. Nel solo Piemonte il tasso di mortalità per suicidio è dello 0,82 per 10.000 abitanti.

Il progetto dell’Osservatorio nazionale suicidi prevede la nascita di una struttura dove offrire ai pazienti e alle famiglie una proposta ambulatoriale capace di soddisfare le loro esigenze, sia attraverso percorsi multidisciplinari presso gli ambulatori, sia con la possibilità di ricevere terapie presso day hospital. Sarà il Piemonte – Biella – la casa del Centro Studi proprio per dare un segnale di luce a uno dei territori italiani dove la media del tasso di suicidio è più alta ed è fondamentale lavorare di concerto con le istituzioni locali al fine di creare un legame forte e risposte concrete. Il Centro studi ospiterà inoltre un coworking medico-scientifico che sarà allo stesso tempo uno spazio di riflessione e di confronto per mettere a disposizione dei professionisti uno spazio dedicato all’interno del quale potranno dedicarsi al proprio lavoro in assoluta riservatezza. L’assessore regionale Chiara Caucino ha appoggiato il progetto: “La scienza ci dice che una prevenzione tempestiva è in grado di evitare migliaia di suicidi, ed è nostro dovere, come istituzioni, andare in questa direzione. Per questo auspico che la creazione dell’Osservatorio Nazionale Suicidi in Piemonte, possa avvenire nel più breve tempo possibile e fin da ora posso garantire che offrirò tutto il mio sostegno all’iniziativa”.