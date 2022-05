A Borgosesia ritorna la vera pizza verace napoletana

Riapre a Borgosesia “La Verace”, ora pizzeria al tavolo. Il sogno di una giovane coppia è diventato realtà.

“La Verace” riapre in corso Vercelli

A Borgosesia “La Verace” non ha bisogno di presentazioni. La pizzeria e friggitoria d’asporto di via Sesone aveva aperto i battenti in pieno periodo Covid, facendo breccia velocemente nel cuore dei valsesiani.

Come per una buona pizza, sono bastati pochi (ma buoni) ingredienti per raggiungere così velocemente il successo: qualità degli ingredienti, cordialità e attenzione al cliente, cura del servizio.

Ora la pizzeria ha una nuova location, in corso Vercelli 2, con una settantina di coperti. Insomma, non più solo asporto e consegne a domicilio: è disponibile anche il servizio al tavolo.

“Era il nostro sogno condiviso”

Per i due gestori Valentina Grosso e Rosario Panuccio è un sogno diventato realtà. «Ho diversi anni di esperienza nel campo della ristorazione – racconta Valentina –. E più volte ho sognato a occhi aperti un locale tutto mio, e di Rosario».

La pizzeria è infatti gestita da marito e moglie e la complicità si respira nell’aria. «Ci completiamo – aggiunge Rosario –, e non solo nelle mansioni da svolgere. Siamo l’uno la forza dell’altra».

E ora che il sogno è diventato realtà, rimangono la grinta e la determinazione. «Abbiamo inserito diverse novità nel menù – anticipano –. I clienti potranno trovare molti piatti unici, alternativi alla pizza, così come dolci artigianali e (solo a pranzo) ricche insalatone». Inoltre, con le pizze gourmet, saranno consigliati due diversi abbinamenti di vini pregiati. Rimangono, invece, le pizze speciali, la pizza fritta e tutta la friggitoria.

I tipici sapori del sud e un omaggio alla Calabria

«Abbiamo a cuore questo lavoro, la cucina e la clientela – proseguono –. Ci piace fare le cose con precisione, con amore e con rispetto, che non riserviamo solo ai clienti, ma anche alle nostre materie prime».

La cucina de “La Verace” è particolarmente gustosa e ricca, con sapori tipici della cucina mediterranea. «Ci piace raccontarci anche attraverso la pizza e, infatti, alcuni nomi sono per noi molto significativi: come “Nonna Peppina”, la nostra famosa pizza con il ragù (che era il cavallo di battaglia della nonna di Rosario) o la “Bagnarota”, con gli ingredienti della pizza tipica di Bagnara Calabra».

E la Calabria compare anche sulle pareti della pizzeria. «Per molto tempo abbiamo immaginato la nostra pizzeria con il nome di “Chianalea” (un caratteristico borgo di Scilla con viuzze che portano al mare strette e ripide, ndr), ma ora ci siamo affezionati al nuovo nome. Una parete del nostro locale, però, l’abbiamo decorata con la foto di una chianalea, per rendere omaggio a quel nostro primo sogno, che ora è realtà».

Contatti

“La Verace” si trova a Borgosesia, in corso Vercelli 2. La pizzeria è aperta al pubblico dal martedì alla domenica a pranzo (indicativamente, dalle 12.00 alle 14.00) e cena (dalle 19.00).

Si può prenotare ai numeri 0163.293.122 e 345.597.0805. “La Verace pizzeria gourmet” è anche su Facebook e Instagram.