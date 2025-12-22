A Natale regala un abbonamento: sei mesi di Notizia Oggi digitale a soli 29,99 euro. Approfittate della promozione che garantisce uno scontro di 16 euro. Vale fino al 31 dicembre.

In occasione del Natale, proponiamo ai nostri lettori una promozione eccezionale: fino a 31 dicembre sarà possibile attivare l’abbonamento semestrale all’edizione digitale sfogliabile online del nostro bisettimanale al prezzo speciale di 29,99 euro, anziché 45,99. Un risparmio di quasi il 35% sul prezzo normale, che vi consentirà di leggere il giornale, in edicola ogni mercoledì e sabato, direttamente sul telefono, sul tablet e sul computer.

Super sconto natalizio: come attivare l’offerta

Per attivare l’offerta è sufficiente inserire, al momento dell’acquisto online, il codice sconto NATALENOB25 nell’apposito campo.

collegatevi a www.notiziaoggi.it e aprite la sezione “edizione digitale” (oppure clicca QUI)

selezionate l’abbonamento semestrale da 45,99 euro

prima del pagamento, inserite il codice NATALENOB25 nell’apposito campo: lo sconto verrà applicato automaticamente e il prezzo finale scenderà a 29,99 euro

L’edizione sfogliabile

Con l’abbonamento digitale, i lettori possono accedere alla versione sfogliabile del giornale – identica a quella in edicola – direttamente su smartphone, tablet o computer. Notizie locali, approfondimenti, rubriche, cronaca, politica, cultura, sport: tutto è a portata di clic, ovunque ci si trovi.

La nostra missione è raccontare il territorio giorno dopo giorno, con attenzione, rigore e responsabilità. In un’epoca in cui l’informazione corre veloce, avere uno strumento affidabile, autorevole e credibile per seguire ciò che accade nel Biellese è più che mai importante.

