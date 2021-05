A Valdilana vanno in pensione due funzionari storici. Il Comune prepara il “concorsone”

A Valdilana vanno in pensione due funzionari storici. Il Comune ha necessità di assumere e soprattutto di portare a termine i concorsi.

Ultime settimane di lavoro per il responsabile dell’ufficio lavori pubblici e patrimonio Ernestino Radice Maracet, che andrà in pensione. Poi toccherà a Gianluca Piana, responsabile dell’ufficio scuola, cultura e servizi sociali, che lascerà il suo posto entro l’estate.

«Purtroppo con i concorsi bloccati a causa del Covid – ha spiegato il sindaco Mario Carli – in questi mesi non è stato possibile portare a termine i concorsi che avevamo pubblicato». Centinaia di candidati stanno aspettando solo la data per poter partecipare.

Il Comune rivede il “concorsone”

Per cercare di avviare il prima possibile i concorsi volti ad andare a sostituire i due responsabili, l’amministrazione comunale ha definito regole più semplici e veloci per organizzare la selezione. Si dovranno gestire infatti ben 207 candidati.

La prova scritta durerà quindi un’ora e consisterà nella soluzione di trenta quiz a risposta multipla attinenti alle materie previste dal bando di concorso. Il punteggio massimo attribuibile a tale prova è di 30/30 e che la stessa si intende superata qualora il candidato ottenga una votazione di almeno 21/30.

Oltre alla prova scritta la commissione andrà a verificare la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese sottoponendo ciascun candidato a cinque quiz con risposta a scelta multipla per ognuna delle due verifiche.

In servizio un nuovo addetto stampa

Nel frattempo ha preso servizio a Valdilana il nuovo addetto stampa, si tratta di Catia De Fabritiis, 47 anni di Zumaglia, laureata in economia e iscritta alla magistrale di amministrazione e controllo aziendale. Avrà il ruolo di responsabile dell’ufficio staff del sindaco e si occuperà di seguire i progetti dell’amministrazione comunale.

