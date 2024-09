Addio ad Ernesto Maggioni, guida della Comunità educativa di Curino. L’uomo molto conosciuto in paese per il ruolo nella realtà ma anche perchè era anche padre del parroco di Trino, don Patrizio e del diacono Emanuele.

Addio ad Ernesto Maggioni: era anche il padre del parroco di Trino

L’uomo è deceduto all’ospedale di Ponderano all’età di 77 anni. Il funerale verrà celebrato giovedì 19 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Curino San Nicolao. Oltre alla moglie Antonia, a don Patrizio ed Emanuele (con la moglie Valeria) Maggioni lascia nel dolore altri quattro figli: Andrea con la moglie Chiara, Francesco con la moglie Francesca, Mariella con il marito Francesco e Giovanni.

LEGGI ANCHE: Pray ha dato l’addio a Luciano Callegaro, ucciso da un malore mentre guidava il trattore

Ne piangono la perdita anche i tanti nipoti e i fratelli Anna e Pierangelo. Domani sera alle 18 la recita del santo rosario.

Il ricordo dell’Arcidiocesi di Vercelli

“E’ mancato nella Comunità educativa missionaria a Curino San Nicolao Ernesto Maggioni, padre di don Patrizio e del diacono Emanuele. Aveva 77 anni” si legge sul sito dell’Arcidiocesi.

“Una comunità, quella nel Biellese, che Ernesto Maggioni gestiva insieme alla moglie Antonia. La coppia aveva condiviso l’esperienza della missione in Perù, tra il 1972 e il1978: lì si erano conosciuti e sposati. Originari del milanese, al loro rientro in Italia avevano vissuto in Brianza. Dopo una vita di attività per l’Operazione Mato Grosso, nel 1994, su invito di don Luigi Longhi, indimenticato parroco dell’Aravecchia, e come era nelle loro intenzioni, si sono trasferiti a Curino, in frazione San Nicolao, per dar vita a quella che inizialmente doveva essere una casa dedicata ai ritiri spirituali, ma che con il tempo è diventata un luogo di accoglienza, aperto anche per campi scuola e per animatori, ma soprattutto a chi necessita di ospitalità”.

Il cordoglio del Comune di Trino per don Patrizio, per tutti don Pato