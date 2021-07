Addio nonna Nina: a 109 anni è morta la donna più anziana del Piemonte. Antonietta Ravetti era nata il 5 febbraio del lontano 1912.

Addio nonna Nina: a 109 anni è morta la donna più anziana del Piemonte

Si chiamava Antonietta Ravetti, ma per tutti era “nonna Nina”. Nata il 5 febbraio 1912, se n’è andata domenica nella sua casa di Ivrea dove viveva con il figlio Gigi e la nuora. Era la nonna più longeva del Piemonte secondo il portale Supercentenari d’Italia, come riporta Prima il Canavese.

La vita di Antonietta Ravetti

Nonna Nina era nata il 5 febbraio 1912 a Rocca d’Arazzo in provincia di Asti e negli anni ’70 si era trasferita in Canavese insieme al marito Bartolomeo seguendo il figlio, poi nel 1995, dopo 60 anni di matrimonio era rimasta vedova. Con il marito aveva lavorato per anni come commerciante-ambulante.

Ivrea in lutto

Per il suo 109esimo compleanno il sindaco di Ivrea Stefano Sertoli le aveva inviato un mazzo di fiori. Ora sono in molti a piangerla in città, tutti coloro che hanno incrociato le loro vite con la sua ne conservano un buon ricordo, di una persona sempre molto gentile con tutti e disponibile. Lascia il figlio e i nipoti Carlo e Roberto, con i quattro pronipoti Yuri, Francesco, Emma e Cecilia. L’ultimo saluto a Nina si è svolto questa mattina.