Ai 60enni non vaccinati arriverà la lettera dell’Asl. Le aziende sanitarie provano a convincere coloro che non hanno ancora prenotato la somministrazione del farmaco.

I circa 200mila over 60 piemontesi che non si sono ancora vaccinati riceveranno a breve una lettera dall’Asl per segnalare l’importanza della vaccinazione stessa. Dopo averle provate tutte, comprese gli incentivi economici ai medici di famiglia, la Regione Piemonte ha deciso di ricorre a una lettera di convincimento che partirà da tutte le aziende sanitarie. Secondo gli ultimi dati sono ancora molti i piemontesi che non hanno ancora prenotato la somministrazione.

La situazione in Piemonte

Nella fascia 16-59 in Piemonte le persone che non hanno ricevuto neanche una dose di farmaco sono oltre 760.000: 225.000 fra i 16 e i 29 (su una popolazione di 591.000), 174.000 fra i 30 e i 39 anni (471.000), 189.000 fra i 40 e i 49 (607.000) e 178.000 fra i 50 e i 59, 714.000 in totale. Ai quali bisogna aggiungere i 200mila over 60. Il totale dunque sfiora il milione.