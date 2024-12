Alagna apre la stagione dello sci, Bielmonte rinvia, Mera deve decidere. In montagna fa ancora troppo caldo per garantire l’efficacia dell’innevamento artificiale.

Ad Alagna la stagione dello sci è partita oggi, venerdì 6 dicembre: «Abbiamo le piste pronte – conferma Andrea Colla, il direttore di Monterosa 2000 -. A disposizione il tappetino, Cimalegna, Olen, oltre al collegamento con la Valle d’Aosta. Siamo partiti e si prosegue senza interruzioni». Per informazioni sulle piste e la situazione si può cliccare QUI.

Per questo fine settimana dell’Immacolata ad Alagna ci si aspetta il boom di turisti e sportivi. Sul sito specializzato booking sono rimaste ben poche camere e soluzioni turistiche a disposizione anche solo per una notte. «Il 94 per cento delle strutture – si legge – in questa località è occupata nelle date selezionate», si legge nella nota che appare. Attese soprattutto famiglie, ma anche gruppi di amici.

Mera ancora in forse

Diverso il discorso per l’Alpe di Mera. «Le temperature in questi giorni non sono così fredde – commenta Colla -. Quindi su Mera stiamo attivando l’innevamento programmato, ma la produzione non è così abbondante». L’apertura sarà decisa probabilmente in giornata.

Di certo sarà attiva la seggiovia Scopello-Mera per pedoni sabato e domenica dalle 10 alle 16.

Bielmonte ha deciso di rinviare

A Bielmonte hanno invece già deciso: l’apertura prevista per questo fine settimana slitta (si spera) al prossimo: le giornate sono ancora troppo calde, e l’innevamento artificiale non garantirebbe un tappeto di neve sufficientemente solido, duraturo e abbondamente per poter dare il via alla stagione.

Per informazioni sulla situazione si può cliccare QUI.

