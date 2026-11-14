Alagna, il corso del Sesia rimesso a posto dopo le ferite delle alluvioni

Ad Alagna Valsesia sono iniziati i lavori di sistemazione idraulica del fiume Sesia, nel tratto compreso tra la località Merletti-Wold e la confluenza con il torrente Vogna. Un intervento da oltre un milione e mezzo di euro, finanziato dalla Regione Piemonte, che punta a rafforzare la sicurezza del territorio e a riparare i danni provocati dalle violente alluvioni del 2024.

L’investimento complessivo ammonta a circa 1.556.000 euro, dei quali 1.060.000 destinati direttamente alle opere. Il progetto prevede il ripristino delle difese danneggiate dalle piene, la rimozione dei sedimenti accumulati nelle briglie e la sistemazione delle confluenze con i torrenti Mud, Olen, Otro e Vogna. Un programma articolato che interessa diversi punti particolarmente delicati del corso d’acqua.

Dal Wold al centro abitato, tutti gli interventi

Nel tratto superiore del Sesia, tra Wold e la confluenza con il torrente Mud, i lavori riguarderanno le protezioni erose e il ripristino della funzionalità idraulica. Particolare attenzione sarà riservata alle confluenze dei torrenti, dove durante le piene l’accumulo di materiale può ostacolare il deflusso dell’acqua e aumentare le criticità. Gli interventi sono stati studiati per ridurre questi rischi.

Tra la frazione Ponte e il centro abitato è prevista la sistemazione della confluenza con il rio Rouni, insieme al consolidamento di un muraglione esistente. Sarà inoltre realizzato un breve percorso pedonale vicino all’argine. Nel centro di Alagna si procederà invece al ripristino delle scogliere danneggiate e allo svuotamento delle briglie, per recuperare la capacità di deflusso del fiume.

Verso Gabbio, più spazio anche alla natura

Scendendo verso la frazione Gabbio, il progetto comprende il consolidamento delle difese esistenti e la realizzazione di una nuova scogliera sotto il ponte. Sono programmati anche interventi sulla confluenza tra il Sesia e il torrente Vogna, un altro punto interessato dal piano di sistemazione. Le opere saranno accompagnate, dove le condizioni lo permetteranno, da soluzioni di rinaturalizzazione.

È proprio questo uno degli aspetti più significativi dell’intervento: rendere il fiume più sicuro rispettando l’ambiente naturale. L’obiettivo è recuperare, dove tecnicamente possibile, le caratteristiche originarie dell’alveo, ridurre l’artificializzazione e favorire gli habitat fluviali. La progettazione è stata affidata a Blu Progetti, società specializzata nella sicurezza idraulica e nel recupero ambientale.

Il ringraziamento alla Regione per il finanziamento

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’avvio del cantiere e rivolge un ringraziamento alla Regione Piemonte per le risorse stanziate. In particolare vengono ricordati il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi, per l’attenzione dimostrata verso le necessità del territorio e per il sostegno alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio idrogeologico.

Un riconoscimento viene rivolto anche ai funzionari del settore tecnico regionale e delle opere pubbliche, per il supporto assicurato agli enti locali. La collaborazione tra Comune e strutture regionali è considerata fondamentale per affrontare interventi complessi come quelli necessari lungo il Sesia, dove la protezione degli abitati deve confrontarsi con le caratteristiche di un ambiente montano.

Dopo oltre quattro milioni di interventi, si guarda al 2027

I nuovi lavori si inseriscono in un programma più ampio di ripristino dei danni causati dalle alluvioni che negli ultimi anni hanno colpito Alagna. Sul territorio erano già stati investiti oltre quattro milioni di euro per affrontare le conseguenze degli eventi meteorologici e mettere in sicurezza le aree più esposte. Il cantiere lungo il Sesia rappresenta dunque un ulteriore passo in questo percorso.

Il programma proseguirà anche nel 2027, quando è previsto un altro intervento da oltre 1,1 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza dell’abitato della frazione Bonda e del centro del paese. Un’opera indicata dal Comune come l’ultimo importante tassello del piano di ripristino, con l’obiettivo di proteggere Alagna dalle future piene e ridurre la vulnerabilità del territorio.

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