Alberto Cirio verso il bis alla guida della Regione Piemonte. Le prime 800 sezioni scrutinate lo vedono al 53 per cento.

Come era nelle previsioni, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si avvia al suo secondo mandato. Le prime 800 sezioni scrutinate presentano già un quadro molto netto.

Cirio si colloca infatti intorno al 53 per cento, mentre la principale avversaria, Gianna Pentenero, è staccata al 36 per cento. Raccoglie poco Sarah Disabato del Movimento5Stelle, intorno all’8 per cento.

Chiudono Francesca Frediani di Piemonte Popolare (circa l’1,5 per cento) e Alberto Costanzo di Libertà Piemonte (poco più dell’1 per cento). Ora si attendono i dati ufficiali delle altre sezioni: in tutto in Piemonte sono 4.795.

