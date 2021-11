Alessandro Stecco (Lega): “Quarta ondata: Il Piemonte tiene, virtuosi rispetto all’Europa”

Alessandro Stecco: “Quarta ondata: il Piemonte tiene”.

Alessandro STecco e il virus

Mentre la quarta ondata del Covid-19 preoccupa l’intero continente e tanti Paesi ricorrono a misure straordinarie per arginare una situazione sempre più difficile, il Piemonte tiene.

“Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – commenta oggi il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, il leghista Alessandro Stecco – ha emesso le nuove mappe di rischio. Il tasso di tamponi, e di relativa positività al test, ci pone come miglior regione d’Europa come valori. Inoltre, la Fondazione Gimbe ha pubblicato il nuovo grafico sulle terze dosi da cui risulta che il Piemonte è la seconda regione, e la prima tra le grandi, come percentuale sul target di popolazione raggiunta, con un valore del 75% rispetto al 55% della media nazionale”.

“Domenica apre il portale prenotazioni – ha rammentato Stecco, che è neuroradiologo – e da lunedì 22 la terza dose verrà inoculata anche ai quarantenni, mentre siamo stati primi promotori tra le regioni per far partire anche in farmacia le terze dosi. Il Ministero ci ha anche confermato la permanenza in zona bianca per la prossima settimana, ma dobbiamo continuare con la prudenza, aumentando l’attenzione alle misure di prevenzione come le mascherine, meglio se Ffp-2, la distanza interpersonale evitando assembramenti, l’igiene delle mani. Ricordiamoci sempre che queste misure sono forme di prevenzione, ma la lotta al virus passa attraverso la vaccinazione”.