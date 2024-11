Alla Margherita superati i 30 sottozero. Adesso qualche giorno meno gelido. In arrivo però un fronte di bassa pressione che porta un aumento della nuvolosità.

Alle 17 di venerdì il termometro alla Capanna Margherita è sceso a -30,8 gradi. Il record della stagione, finora. Poi è tornato a salire con decisione: basti pensare che la notte appena trascorsa la temperature si aggirava intorno ai -14.

Dovrebbe insomma essere passato il fronte di aria gelida che ha determinato nei giorni scorsi temperature particolarmente rigide, con l’inverno incombente che ha offerto anche una bella nevicata nel pomeriggio-sera di giovedì.

Ora meno freddo ma più nuvoloso

Per i prossimi giorni, e già a partire da oggi, domenica 24 novembre, le temperature minime saliranno di qualche grado, portandosi mediamente un poco al di sopra dello zero. Ovviamente variabili a seconda dell’altitudine e della zona in cui ci si trova.

Si prospetta però anche l’arrivo di condizioni più instabili, con un fronte di bassa pressione che tra oggi e (indicativamente) martedì porterà cieli più coperti e anche con possibilità di qualche modesto rovescio tra lunedì notte e martedì. Più soleggiata la parte centrale della prossima settimana.

Foto da Rifugi Monterosa

