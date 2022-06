Allerta gialla per temporali sulla pianura Vercellese e Novarese

Il Piemonte continua a trovarsi ai margini tra l’aria rovente dal Nord Africa e le fresche correnti atlantiche che scorrono appena a Nord delle Alpi; ne consegue una certa variabilità con locali rovesci o temporali che interessano i settori alpini e localmente le pianure a Nord del Po.

Nella giornata di oggi, domenica 5 giugno, l’infiltrazione di aria più umida di origine atlantica potrà dar luogo allo sviluppo di locali temporali nelle ore diurne sulle Alpi, in possibile sconfinamento verso le pianure a Nord del Po verso sera.

Come segnala il Centro Meteo Piemonte, nel primo pomeriggio un violento temporale sta già colpendo l’alta Valsesia.

Dal pomeriggio rovesci e temporali localmente forti, associati a grandinate e forti raffiche di vento nelle zone pedemontane nord-occidentali, in estensione alle zone di pianura di torinese, vercellese e alessandrino, in esaurimento ovunque in serata.