Allerta Rossa per rischio idrogeologico ed idraulico sul Piemonte centro-orientale.

La saccatura atlantica responsabile delle intense precipitazioni registrate è attualmente estesa dalle isole Britanniche al Tirreno, con il minimo di pressione al suolo che sta transitando tra Piemonte e Liguria. Tale configurazione porta ancora precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, sulla fascia pedemontana nordoccidentale e settentrionale. Precipitazioni a carattere di rovescio sul settore nordoccidentale con valori forti su biellese e torinese. I picchi più significativi nelle ultime 3 ore a Graglia (TO) 65,2 mm (98 mm in 6 ore), Varisella (TO) 62,4 mm (89,6 mm in 6 ore) e Pian Audi (TO) 55,8 mm ed Oropa (BI) 49,1 mm.

