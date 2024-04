Allerta valanghe, in Valsesia e dintorni resta il pericolo “forte”. L’aumento della temperatura favorisce il distacco di masse di neve dai versanti.

Allerta valanghe, in Valsesia e dintorni resta il pericolo “forte”

Con il ritorno del sole e l’aumento delle temperature, resta alto il rischio di distacco di slavine e masse di neve dai versanti delle montagne. Per questo l’Arpa Piemonte ha confermato il livello di rischio “forte” per la caduta di valanghe in gran parte dell’alta Valsesia e nelle Alpi Biellesi.

Resta quindi del tutto sconsigliato mettersi in viaggio per escursioni di qualsiasi genere in quota. Ieri mattina l’Arpa aveva addirittura alzato il rischio al livello massimo “molto forte”, poi l’aveva abbassato di un grado. Ma resta comunque alto.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook