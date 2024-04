Oggi pericolo valanghe “forte” e “molto forte” in tutta la Valsesia. Massimo allarme secondo il bollettino dell’Arpa. Il Soccorso alpino: non andate in montagna.

Il bollettino dell’Arpa Piemonte relativo al rischio valanghe lascia poco spazio alle interpretazioni. Oggi per la Valsesia, le Alpi Biellesi e l’Ossola si va da un rischio “forte” a “molto forte”, il massimo possibile. Questo per l’accumulo di neve dei giorni scorsi e per un innalzamento delle temperature previsto per la giornata odierna, lunedì 1 aprile.

Tant’è che il Soccorso alpino ne trae l’unica conseguenza possibile: «Con pericolo 5, nel nord del Piemonte, si sta a casa». Questo il messaggio perentorio apparso sulla pagina Facebook ufficiale dell’ente.

Le previsioni meteo

Oggi la situazione meteo dovrebbe portare a un progressivo miglioranto. Secondo il Centro meteo Piemonte oggi sarà «nuvoloso al mattino, ma con ampie schiarite in estensione da Ovest. Nel pomeriggio nuvolosità sparsa cumuliforme».

E per quanto riguarda le precipitazioni, si prevedono «fenomeni in esaurimento ovunque entro l’alba. Nel pomeriggio possibile qualche acquazzone o breve temporale sparso più probabile sui settori orientali».

La giornata di domani è prevista soleggiata, con temperature in aumento. Previsioni che sanno di beffa, dopo un weekend di Pasqua all’insegna del maltempo.

