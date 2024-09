Alluvione Borgosesia, arriva l’indennizzo per l’azienda più colpita. Si è chiusa la prima causa di risarcimento per i danni di quattro anni fa.

Alluvione Borgosesia, arriva l’indennizzo per l’azienda più colpita

A dare comunicazione è il sindaco Fabrizio Bonaccio: «A quattro anni dall’alluvione del 2020, sono felice di annunciare che si è chiusa la prima causa di risarcimento e che l’azienda che ha subito i danni più elevati ha ottenuto un importante risarcimento».

La soddisfazione del sindaco

Il primo cittadino si dice soddisfatto per il duplice risultato conseguito sottoscrivendo un accordo tra le parti: «Far ottenere all’azienda un importante indennizzo, che comprende sia la quota regionale che quelle degli altri soggetti coinvolti, e contenere l’esborso del Comune, chiamato a versare solo un importo di 23mila euro, quale quota parte per spese tecniche relative alle perizie del tribunale».

Un percorso complesso

Alla quantificazione del giusto indennizzo si è arrivati a seguito delle perizie effettuate da tecnici, ma anche grazie al lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali, che sono riusciti ad ottenere dal ministero, attraverso la Regione Piemonte, i risarcimenti dovuti alle attività economiche coinvolte.

Le pratiche per il risarcimento

All’indomani dell’alluvione, il Comune aveva assistito i cittadini e le imprese per istruire le pratiche di richiesta di risarcimento alla Regione. Molti avevano intentato cause plurimilionarie sia contro il Comune stesso che contro la società “Basik Due” titolare della concessione del canale esondato.

«In questi quattro anni – dice Bonaccio – ho seguito personalmente tutti i livelli del procedimento».

La posizione del sindaco

Il sindaco esprime la soddisfazione per la conclusione positiva di questo primo risarcimento: «A coloro che mi rimproverano di essere poco presente in piazza e poco assiduo sui social rispondo che non sono un politico, ma un amministratore che adotta la “pratica del fare” – dice Bonaccio -. Il mio unico obiettivo è tutelare gli interessi di Borgosesia e dei miei cittadini. Per questo sono molto orgoglioso quando arrivano risultati che premiano questo impegno. L’accordo che abbiamo ottenuto riconosce un importante risarcimento e mi auguro che tracci una strada anche per le altre cause, in modo che anche i privati che hanno visto le loro case travolte dalle acque del Sesia possano ricevere a loro volta un giusto indennizzo. Avremmo potuto scegliere di andare avanti con la causa, probabilmente ottenendo un’ulteriore riduzione della spesa a carico del Comune, ma questo avrebbe allungato ancora i tempi e ciò non era più accettabile. Come sindaco, ho scelto di mettere al primo posto gli interessi dei borgosesiani».

