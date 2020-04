Alone intorno al sole visto anche in Piemonte | VIDEO

Alone intorno al sole visto anche in Piemonte. Spettacolare fenomeno prodotto da minuscoli cristalli di ghiaccio nella troposfera.

Alone intorno al sole visto anche in Piemonte

Anche in molte zone del Piemonte è stato notato un ampio alone luminoso intorno al sole, «un raro fenomeno ottico – si legge sull’Ansa – catalogato anche come nimbo, arco di ghiaccio o aureola che ha creato curiosità e anche un po’ di ingiustificato timore… Il fenomeno, che spesso gli antichi interpretavano come l’arrivo di piogge, è dovuto alla presenza di cristalli di ghiaccio tra i 6000 e i 12000 metri della troposfera. L’alone attorno al sole – spiegano gli scienziati – è un fenomeno di rifrazione della luce che può scomporsi nei colori base e talvolta creare un’immagine simile a un arcobaleno». Qui uno dei tanti video apparsi su Facebook.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE