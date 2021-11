Alpino più longevo del Piemonte compie 105 anni

Alpino più longevo del Piemonte festeggia i 105 anni: festa a Barbaresco per Giovanni Alutto.

Alpino più longevo del Piemonte

Con i suoi 105 anni, Giovanni Alutto è l’alpino più longevo del Piemonte. La penna nera è nativa di Barbaresco, nel Cuneese, ed è uno degli ultimi reduci della campagna di Russia. Per celebrare il suo compleanno, oltre ai familiari e agli amici, ha ricevuto la visita di diversi attori istituzionali, fra cui il presidente della Regione Alberto Cirio.

La memoria

«Classe 1916, Giovanni Alutto mantiene viva la memoria ricordando amici e compagni che non sono più ritornati dal fronte russo – scrive in una nota il Comune di Barbaresco – Le sofferenze patite, la fame e la paura della morte non lo hanno scalfito, anzi hanno contribuito a fargli apprezzare la vita. La sua longevità, in equilibrio mentale e fisico, è strabiliante ma lui dice: “Non ho fatto nulla. Sono semplicemente stato fortunato”».