Alta Valsesia è tornata la neve: le foto

Alta Valsesia è tornata la neve. Da Rimella a Carcoforo ma anche Boccioleto e Balmuccia i fiocchi bianchi sono tornati ad imbiancare i tetti e il paesaggio.

Alta Valsesia è tornata la neve

Gli abitanti dell’Alta Valsesia si sono svegliati sotto la neve. Nelle immagini di Wecam Valsesia si possono ammirare i paesaggi alpini. Tornata dunque la neve, come peraltro è normale in stagione invernale, ora si inizia a guardare ai prossimi giorni.

Previsioni per i prossimi giorni

Il bel tempo è previsto per i prossimi giorni. Secondo il bollettino meteo di Arpa Piemonte domani, luned’ 10 gennaio, cieli in gran parte sereni salvo locali addensamenti al primo mattino sui rilievi occidentali. I venti saranno moderati da nord-nordest in montagna, localmente forti sui rilievi

settentrionali e meridionali; deboli prevalentemente occidentali in pianura.

Condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali.